Reyhanlı'da kasten yaralama, tehdit ve hakaret şüphelisi tutuklandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kasten yaralama, tehdit ve hakaret olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kasten yaralama, tehdit ve hakaret olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Olay, 22 Kasım tarihinde Yenişehir Mahallesi Abdulrezzak Alkan Caddesi üzerindeki kafe önünde meydana geldi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerden M.A.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.A.Y., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.