Samandağ'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Giriş: 26.11.2026 - 10:23 Güncelleme:
Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kuşalanı Mahallesi’nde 2 otomobilin çarpışmasıyla trafik kazası yaşandı. Meydana gelen kazada yaralanan 2 vatandaş, HBB ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ