Hatay'da örtü altı üretim devam ediyor
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan üreticiyi işletmesinde ziyaret ederek üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Giriş: 26.11.2026 - 09:31 Güncelleme:
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan üreticiyi işletmesinde ziyaret ederek üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Ziyaret kapsamında üretim süreçleri hakkında üreticiyle görüş alışverişinde bulunan Türkmen, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Türkmen, tarımsal üretime katkı sağlayan çiftçilere bereketli ve verimli bir sezon temennisinde bulundu.
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