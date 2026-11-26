Türkmen, tarımsal üretime katkı sağlayan çiftçilere bereketli ve verimli bir sezon temennisinde bulundu.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan üreticiyi işletmesinde ziyaret ederek üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.