Antakya'da metruk ev alevlere teslim oldu
Hatay'ın Antakya ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Giriş: 10.11.2026 - 11:11 Güncelleme:
Hatay’ın Antakya ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Kuyulu Mahallesi’nde bulunan metruk evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ