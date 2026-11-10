Erzin'de samanlık yangını yaşandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Giriş: 10.11.2026 - 09:08 Güncelleme:
Hatay’ın Erzin ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı ve koordineli şekilde müdahale etti.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında samanlık zarar gördü.
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