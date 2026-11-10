Antakya'da temizlik çalışmaları kameralarla takip ediliyor
Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent genelindeki temizlik çalışmalarını yeni nesil kamera sistemiyle anlık olarak takip ediyor.
Giriş: 10.11.2026 - 09:04 Güncelleme:
Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent genelindeki temizlik çalışmalarını yeni nesil kamera sistemiyle anlık olarak takip ediyor.
Uygulama kapsamında temizlik hizmetleri kamera sistemi üzerinden izlenirken, ihtiyaç duyulan bölgeler yerinde tespit edilerek çalışmaların planlanması sağlanıyor.
Belediye ekipleri, uygulamayla temizlik hizmetlerinin takibini ve müdahale süreçlerini daha etkin yürütmeyi hedefliyor.
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