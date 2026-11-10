Antakya'da temizlik çalışmaları kameralarla takip ediliyor

Belediye ekipleri, uygulamayla temizlik hizmetlerinin takibini ve müdahale süreçlerini daha etkin yürütmeyi hedefliyor.

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent genelindeki temizlik çalışmalarını yeni nesil kamera sistemiyle anlık olarak takip ediyor.

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