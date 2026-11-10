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        Gasp etmeye çalıştığı kadını silahla yaralayan şahıs, 49 yıl 4 ay hapis cezasıyla yakalandı

        Hatay'da 2006 yılında gasp etmeye çalıştığı kadını silahla ateş ederek ağır yaralayan şahıs, mahkeme sürecinin sona ermesiyle 49 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 20 yıl sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 08:59 Güncelleme:
        Gasp etmeye çalıştığı kadını silahla yaralayan şahıs, 49 yıl 4 ay hapis cezasıyla yakalandı

        Hatay’da 2006 yılında gasp etmeye çalıştığı kadını silahla ateş ederek ağır yaralayan şahıs, mahkeme sürecinin sona ermesiyle 49 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 20 yıl sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Antakya ilçesinde 2006 yılında meydana gelen olayda, O.A. isimli şahıs gasp etmeye çalıştığı kadını silahla ateş ederek ağır yaraladı. Şahsın, olaydan yaklaşık 5 ay sonra başka bir kişiyi daha gasp ettiği öğrenildi. Olaylarla ilgili yürütülen adli süreç sonucunda O.A. hakkında silahla yağma, kasten öldürme ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 2026 yılı başında 49 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası verildi.

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        Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, hakkında 49 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A., Antakya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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