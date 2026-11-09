Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri HBB ve Türk Kızılay'dan kan bağışı kampanyası

        HBB ve Türk Kızılay'dan kan bağışı kampanyası

        Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve Türk Kızılay iş birliğinde, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:22 Güncelleme:
        HBB ve Türk Kızılay'dan kan bağışı kampanyası

        Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve Türk Kızılay iş birliğinde, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        HBB Antakya Kisecik Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen kampanyada gönüllü bağışçılar kan bağışında bulundu.

        "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyayla kan bağışı bilincinin yaygınlaştırılması, gönüllü bağışçı sayısının artırılması ve kan ihtiyacı bulunan hastalara destek olunması hedeflendi.

        HBB yetkilileri, kan bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekerek toplumsal dayanışma ve gönüllülük bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Hatay'da köy evleri ve altyapıları değerlendirildi
        Hatay'da köy evleri ve altyapıları değerlendirildi
        Lastik tamircisi Esen usta mesleği öğrendiği dükkanın patronu oldu
        Lastik tamircisi Esen usta mesleği öğrendiği dükkanın patronu oldu
        Mahalleliyi bezdiren istilacı salyangozlar yağışlı havayla yeniden ortaya ç...
        Mahalleliyi bezdiren istilacı salyangozlar yağışlı havayla yeniden ortaya ç...
        Çürüyen zeytin ağaçlarını ekonomiye kazandırıyor
        Çürüyen zeytin ağaçlarını ekonomiye kazandırıyor
        Madenli Yat Limanı'nda kapasite artırma çalışmaları sürüyor
        Madenli Yat Limanı'nda kapasite artırma çalışmaları sürüyor
        Liderliğini 43 suç kayıtlı şahsın yaptığı hırsızlık çetesine operasyon: 16...
        Liderliğini 43 suç kayıtlı şahsın yaptığı hırsızlık çetesine operasyon: 16...