HBB ve Türk Kızılay'dan kan bağışı kampanyası
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve Türk Kızılay iş birliğinde, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve Türk Kızılay iş birliğinde, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
HBB Antakya Kisecik Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen kampanyada gönüllü bağışçılar kan bağışında bulundu.
"Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyayla kan bağışı bilincinin yaygınlaştırılması, gönüllü bağışçı sayısının artırılması ve kan ihtiyacı bulunan hastalara destek olunması hedeflendi.
HBB yetkilileri, kan bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekerek toplumsal dayanışma ve gönüllülük bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.
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