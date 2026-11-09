HBB ve Türk Kızılay'dan kan bağışı kampanyası

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve Türk Kızılay iş birliğinde, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.