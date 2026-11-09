Madenli Yat Limanı'nda kapasite artırma çalışmaları sürüyor
Hatay'ın Arsuz ilçesinde deniz turizminin geliştirilmesi amacıyla yürütülen Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi Onarım, Kapasite Artırımı ve Turizm Çeşitliliği Geliştirme Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.
Hatay’ın Arsuz ilçesinde deniz turizminin geliştirilmesi amacıyla yürütülen Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi Onarım, Kapasite Artırımı ve Turizm Çeşitliliği Geliştirme Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, proje kapsamında sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden projenin mevcut durumu ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Proje kapsamında güvenlik kulübesi ve idari bina inşaatlarının devam ettiği belirtildi. Ayrıca mevcut yat bağlama kapasitesinin artırılması amacıyla 75’er metre uzunluğunda 2 yüzer iskelenin yapılması ve limana yaklaşık 100 yatlık ilave kapasite kazandırılması hedefleniyor.
Çalışmalarla Madenli Yat Limanı’nın yat turizmi ve su sporları açısından geliştirilmesi, Arsuz’un deniz turizmi potansiyelinin güçlendirilmesi ve Hatay’ın turizm çeşitliliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.
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