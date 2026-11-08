Hatay'da masaj salonlarına yönelik denetimde 4 iş yeri mühürlendi

Denetimlerde 3 işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca 1 işletmeye kapalı alanda sigara içirilmesi, 3 işletmeye sigortasız işçi çalıştırılması ve 3 işletmeye mesul müdür bulundurmaması nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

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