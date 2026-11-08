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        Arkadaşlarının kemerle şınav çektirdiği Mehmetçiği annesi tıraş ederek askere uğurladı

        Hatay'da vatani görevini yerine getirmek için askere uğurlanan Samet Şahin'e arkadaşları kemerle şınav çektirirken, annesi tıraşını yaptı. Kemerle şınav gülümsetirken, annenin asker tıraşı hüzünlendirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Arkadaşlarının kemerle şınav çektirdiği Mehmetçiği annesi tıraş ederek askere uğurladı

        Hatay'da vatani görevini yerine getirmek için askere uğurlanan Samet Şahin'e arkadaşları kemerle şınav çektirirken, annesi tıraşını yaptı. Kemerle şınav gülümsetirken, annenin asker tıraşı hüzünlendirdi.

        Dörtyol ilçesi Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Döne Şahin çiftinin oğulları vatani görevini yerine getirmek üzere Çanakkale'ye uğurlandı. Asker uğurlaması öncesinde kuaföre giden Samet Şahin'in asker tıraşını annesi Döne Şahin yaptı. Anne Şahin'in oğlunu askere hazırladığı o anlar, duygu dolu görüntülere sahne oldu. Ailesi tarafından yaklaşık 400 kişinin katıldığı mevlit ve asker yemeği düzenlenirken Samet'i arkadaşları askere kemerle şınav çektirerek uğurladı.

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        Evladının asker tıraşını yaptığı anları anlatan Döne Şahin, "Oğlum, asker tıraşını benim yapmamı istedi. Makineyi elime aldım ve tıraş ettim. Çok güzel bir duyguydu. 20 yılı gözümde canlandırdım, doğduğu ve büyüdüğü" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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