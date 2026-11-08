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        Son kullanma tarihi geçmiş kahveleri vatandaşa içirecekken yakayı ele verdiler

        Hatay'da zabıta ekiplerinin gıda toptancısına yönelik denetiminde satış için rafta bulunan son kullanma tarihi geçmiş kahve ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:05 Güncelleme:
        Son kullanma tarihi geçmiş kahveleri vatandaşa içirecekken yakayı ele verdiler

        Hatay'da zabıta ekiplerinin gıda toptancısına yönelik denetiminde satış için rafta bulunan son kullanma tarihi geçmiş kahve ele geçirildi.

        Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin gıda toptancısında gerçekleştirdiği denetimde, satış için rafta bulunan kahvelerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ve tarih bilgisi bulunmayan kahveler tespit edildi. Ürünler tutanak altına alınarak imha edildi, işletmeye cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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