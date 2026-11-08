Son kullanma tarihi geçmiş kahveleri vatandaşa içirecekken yakayı ele verdiler

Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin gıda toptancısında gerçekleştirdiği denetimde, satış için rafta bulunan kahvelerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ve tarih bilgisi bulunmayan kahveler tespit edildi. Ürünler tutanak altına alınarak imha edildi, işletmeye cezai işlem uygulandı.

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