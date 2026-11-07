Hatay'da toptancıda bulunan tarihi geçmiş kahve ve çay imha edildi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir toptancıda bulunan son kullanma tarihi geçmiş 682 kahve ve 96 çay paketi imha edildi.
Giriş: 07.11.2026 - 23:55 Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir toptancıda bulunan son kullanma tarihi geçmiş 682 kahve ve 96 çay paketi imha edildi.
Kırıkhan Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekiplerince kentte denetim yapıldı.
Bir toptancıda yapılan denetimlerde, 682 kahve ve 96 çay paketinin son kullanma tarihlerinin geçtiği belirlendi.
Ürünler, gıda mühendislerinin gözetiminde imha edildi.
İşletme hakkında işlem başlatıldı.
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