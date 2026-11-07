Hatay'da toptancıda bulunan tarihi geçmiş kahve ve çay imha edildi

Bir toptancıda yapılan denetimlerde, 682 kahve ve 96 çay paketinin son kullanma tarihlerinin geçtiği belirlendi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir toptancıda bulunan son kullanma tarihi geçmiş 682 kahve ve 96 çay paketi imha edildi.

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