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        Hatay'da toptancıda bulunan tarihi geçmiş kahve ve çay imha edildi

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir toptancıda bulunan son kullanma tarihi geçmiş 682 kahve ve 96 çay paketi imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 23:55 Güncelleme:
        Hatay'da toptancıda bulunan tarihi geçmiş kahve ve çay imha edildi

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir toptancıda bulunan son kullanma tarihi geçmiş 682 kahve ve 96 çay paketi imha edildi.

        Kırıkhan Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekiplerince kentte denetim yapıldı.

        Bir toptancıda yapılan denetimlerde, 682 kahve ve 96 çay paketinin son kullanma tarihlerinin geçtiği belirlendi.

        Ürünler, gıda mühendislerinin gözetiminde imha edildi.

        İşletme hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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