Hatay'da sağanaktan etkilenen 177 mesken ve iş yerinde temizlik çalışması yapıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, sağanaktan etkilenen 177 mesken ve iş yerinde temizlik çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte 4-5 Kasım'da etkili olan sağanak nedeniyle Arsuz, Dörtyol ve Yayladağı ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 265 personel ve 105 araçla, su baskını ihbarı yapılan 177 meskene müdahale etti, cadde ve sokakları temizledi.

Ekiplerin, yağıştan etkilenen bölgelerdeki temizlik çalışmaları devam ediyor.