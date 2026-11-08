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        Selin vurduğu bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor

        Hatay'da etkili olan kuvvetli yağış sonrası zarar gören bölgelerde temizlik ve iyileştirme çalışmaları sürdürülüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:06 Güncelleme:
        Selin vurduğu bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor

        Hatay’da etkili olan kuvvetli yağış sonrası zarar gören bölgelerde temizlik ve iyileştirme çalışmaları sürdürülüyor.

        Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), son günlerde il genelinde etkili olan yoğun yağışların neden olduğu su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. HBB personeli, su baskınlarından etkilenen bölgelerde vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve yaşam alanlarının yeniden kullanılabilir hâle getirilmesi amacıyla iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Büyükşehir envanterindeki iş makinelerinin ve sahada aktif görev alan uzman personellerin titizlikle yürüttüğü çalışmalardan dolayı vatandaşlar HBB desteğini her an hissettiklerini, Büyükşehir’in tüm imkanlarıyla alanda olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Mehmet Öntürk’e teşekkürlerini iletti.

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        Etkili sağanak yağışlarda HBB İtfaiyesi, il genelinde gelen ihbarları değerlendirerek Antakya, Defne, İskenderun, Dörtyol, Kırıkhan, Yayladağı, Payas, Reyhanlı, Arsuz, Altınözü ve Erzin ilçelerinde meydana gelen olumsuzluklara müdahale etti.

        Çalışmalar kapsamında 106 mesken su baskını, 71 mesken su çekimi, 160 vatandaş kurtarma, 28 araç kurtarma başta olmak üzere toplam 386 vakaya müdahale gerçekleştirildi.

        Ayrıca HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ekipleri de şiddetli yağışların neden olduğu olumsuzluklara karşı 265 personel ve 105 araç ve ekipmanla sahada görev yaptı.

        Risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarını kapsayan bütüncül bir sistemle süreci yönettiklerini hatırlatan HBB yetkilileri, hızlı ve etkin müdahaleyle ciddi maddi hasarların önüne geçtiklerini ve iyileştirme çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

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        Yoğun yağışlara karşı ekiplerin sahada ve teyakkuzda olduğunu belirten HBB yetkilileri, vatandaşların muhtemel olumsuzluklarda; 112 Acil Çağrı Merkezi, ALO 153 Beyaz Masa ve HATSU 185 hatları üzerinden HBB’ye ulaşabileceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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