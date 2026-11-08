Yıllarca verdiği emeğin çalınmasıyla iş yerine küsen esnaf, hırsızlık çetesinin yakayı ele vermesiyle rahatladı

Hatay'da Yusuf Karadeniz'e ait beton katkı kimyasalları üretilen iş yerinden yaklaşık 1 milyon TL malzeme çalınmasıyla ilgili çalışma başlatın polis ekipleri, hırsızlar yakalayarak malzemeleri iş yeri sahibine teslim etti. İş yerinin elektrik tesisatındaki kabloları çalmak için duvarları parçalayan hırsızların verdikleri zarar sonrası iş yerine dahi gitmek istemeyen Karadeniz, malzemelerinin teslim edilmesiyle rahat nefes alarak polis ekiplerine teşekkür etti.

Olay, Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'nde meydana geldi. Oğlu ile birlikte beton katkı kimyasal ürünleri üreten 75 yaşındaki Yusuf Karadeniz, personelinin telefonla iş yerine hırsız girdiğini haber vermesi üzerine bölgeye gitti. İş yerinde yaptığı kontrolde elektrikli ekipmanlarının, kaynak makinesinin ve fabrikanın elektrik tesisatına ait kablolarla birlikte yaklaşık 1 milyon TL değerindeki malzemenin çalındığını gördü. Tavandaki kabloların da sökülerek iş yerinin dağıtıldığını fark eden Karadeniz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda kentte çeşitli hırsızlık olayına karışan ve Karadeniz'in de işyerini soydukları tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladı. Çalınan malzemeler ele geçirilerek tek tek sayıldıktan sonra Yusuf Karadeniz'e teslim edildi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla malzemelerine kavuşan Karadeniz, yeniden iş yerine gitmeye başladı.

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"İş yerinin o halini görmek istemediğim için buraya gelmek bile istemiyordum"

Hırsızların iş yerindeki malzemeleri çalmasıyla iş yerine gitmek dahi istemeyen Yusuf Karadeniz, malzemelerin bulunmasında emeği geçen polis ekiplerine teşekkür ederek, "Beton katkı sektöründe oğlumla birlikte çalışıyorum. Bu sabah kalktığımda personelim aradı. 'Amca, iş yerine hırsız girmiş, gelir misin' dedi. Hemen iş yerine geldim ve durumu gördükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Beni jandarmaya yönlendirdiler. Aradan 10 dakika geçmeden polis ekipleri arayarak böyle bir olayın yaşandığını ve şüphelileri yakaladıklarını söylediler. Bunun üzerine karakola gittim. İş yerimden elektrikli ekipmanları, kaynak makinem ve fabrikanın elektrik tesisatına ait kablolar çalınmıştı. Çeşitli ebatlarda toplam 700800 metre kablom vardı. Kabloları sökerken tavandaki tesisatı da tamamen dağıtmışlardı. İş yerinin o halini görmek istemediğim için buraya gelmek bile istemiyordum. Allah emniyet mensuplarından razı olsun. İki gün boyunca üç polis memuru ve bir komiser benim olayımı takip etti, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sonunda ele geçirdikleri malzemelerin tamamını tek tek sayarak bana teslim ettiler. Buradan Hatay İl Emniyet Müdürümüze ve tüm emniyet mensuplarına binlerce kez teşekkür ediyorum. İş yerimdeki malzemelere yeniden kavuştuğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.