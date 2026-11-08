Kazada ölen Ceren'in annesi: Saçını, kirpiğini sakladığım kızımın hayatının karşılığı 5 ay hapis olamaz

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde alkollü sürücü Kübra Sulutaş'ın 2025 yılında otomobille çarparak ölümüne neden olduğu Ceren Karadayı'nın (18) annesi Hatice Yıldırım, sanığa 5 yıl 3 ay hapis cezası verilip, tahliye edilmesine tepki gösterdi. Yıldırım, "Saçlarını, kirpiklerini sakladım. Ondan kalan en küçük hatıraya bile sahip çıkarken şimdi kızımı toprağa verdim. Kızımın 18 yıllık hayatının karşılığı 5 ay hapis olamaz" dedi.

Alanya'da 21 Kasım 2025'te 2,06 promil alkollü Kübra Sulutaş'ın (30) kullandığı 07 BFS 345 plakalı otomobil, Nazmi Hacıkadiroğlu Caddesi'nde spor salonundan çıkıp yürüyerek evine giden Ceren Karadayı'ya çarptı. Kazada üniversite sınavına hazırlanan Karadayı hayatını kaybetti atlkollü sürücü Kübra Sulutaş tutuklandı. 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Alanya 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Sulutaş, 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ailenin itiraz ettiği karar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11'inci Ceza Dairesi'nce 30 Nisan 2026'da yerinde bulunarak onandı. Kararın onanmasıyla tutuklu sanık Kübra Sulutaş da tahliye edildi. Sanığın aşırı hızlı ve alkollü olduğunun saptandığını belirten Ceren Karadayı'nın ailesi, cezanın yetersiz olduğunu belirtip, karara yine itiraz etti. Dosya, Yargıtay'a gönderildi.

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'BEN SADECE ADALET İSTİYORUM'

İlk eşinden olan kızı Ceren Karadayı'nın ölümünden sonra eşinin tayini nedeniyle Hatay'a taşınan anne Hatice Yıldırım, 18 yıllık hayatın karşılığının 5 ay hapis olmaması gerektiğini belirtti. Sanığın yargılama boyunca pişmanlık göstermediğini öne süren Yıldırım, 50 kilometre hız sınırı olan yolda 81 kilometre hız yapan 2,06 alkollü sürücünün daha ağır ceza alması gerektiğini söyledi. Yıldırım, "Bir anne olarak yalvarıyorum, sesimi duyun. Ben sadece kızım için adalet istiyorum. Olayın olası kast kapsamında değerlendirilmesini, sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını ve cezada indirim uygulanmamasını istiyorum" diye konuştu.

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'HER GÜN ONUN YOKLUĞUYLA YAŞIYORUM'

Kızından kalan en küçük hatıraya bile yıllardır sahip çıktığını anlatan Yıldırım, "Ben kızımın 11 yaşına kadar kestiğim tırnaklarını bile çöpe atmadım. Saçlarını, kirpiklerini sakladım. Ondan kalan en küçük hatıraya bile sahip çıkarken şimdi kızımı toprağa verdim. Her gün onun yokluğuyla yaşıyorum. Ben 18 yaşındaki evladımı toprağa verdim. Kızımın 18 yıllık hayatının karşılığı 5 ay hapis olamaz" dedi.