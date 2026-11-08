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        Arsuz'da Pirinçlik jandarma karakol komutanlığı hizmete açıldı

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Arsuz ilçesinde hizmete kazandırılan Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı'nın yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Arsuz'da Pirinçlik jandarma karakol komutanlığı hizmete açıldı

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Arsuz ilçesinde hizmete kazandırılan Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı’nın yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

        Yeni hizmet binasını gezen Vali Masatlı, binanın fiziki donanımı, personelin çalışma ortamları ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Karakolda görev yapan jandarma personeliyle de bir araya gelen Masatlı, kamu düzeninin sağlanması ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla görev yapan personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

        Vali Masatlı, yeni hizmet binasının Jandarma personelinin görevlerini daha etkin ve donanımlı bir ortamda yürütmesine katkı sağlamasını temenni etti.

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