Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Liderliğini 43 suç kayıtlı şahsın yaptığı hırsızlık çetesine operasyon: 16 tutuklama

        Liderliğini 43 suç kayıtlı şahsın yaptığı hırsızlık çetesine operasyon: 16 tutuklama

        Hatay'da çeşitli tarihlerde hırsızlık gerçekleştiren ve çete liderliğini 43 suç kaydı bulunan hırsızın yaptığı çeteye yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 16 şüpheli tutuklandı. Şahısların iş yerlerini soydukları anlar kameraya yansırken, 3 milyon TL'lik çalıntı malzeme ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Liderliğini 43 suç kayıtlı şahsın yaptığı hırsızlık çetesine operasyon: 16 tutuklama

        Hatay'da çeşitli tarihlerde hırsızlık gerçekleştiren ve çete liderliğini 43 suç kaydı bulunan hırsızın yaptığı çeteye yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 16 şüpheli tutuklandı. Şahısların iş yerlerini soydukları anlar kameraya yansırken, 3 milyon TL'lik çalıntı malzeme ele geçirildi.

        Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenmesi, meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli dosya kapsamında yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; 24 ayrı ara yakalama gerçekleştirildi ve yaklaşık 3 milyon TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi. Hırsızlık olaylarıyla bağlantılı 18 şüpheli şahıs tespit edildi, ara yakalamalar kapsamında 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Dosyanın sonlandırılması aşamasında 4 Kasım tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Antakya ilçesinde ikamet eden 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken tutuklanan şahısların tamamının hırsızlıktan 1'den fazla suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

        REKLAM

        Öte yandan, çetenin liderliğini 35'i hırsızlık olan 43 suç kaydı bulunan A.I. isimli şahsın yaptığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Kendisini ısıran 1 buçuk metrelik karayılanı elleriyle yakalayıp duvarın iç...
        Kendisini ısıran 1 buçuk metrelik karayılanı elleriyle yakalayıp duvarın iç...
        Arsuz'da Pirinçlik jandarma karakol komutanlığı hizmete açıldı
        Arsuz'da Pirinçlik jandarma karakol komutanlığı hizmete açıldı
        Arsuz'da 72 bin dekar alanda zeytin üretiliyor
        Arsuz'da 72 bin dekar alanda zeytin üretiliyor
        Hatay'da masaj salonlarına yönelik denetimde 4 iş yeri mühürlendi
        Hatay'da masaj salonlarına yönelik denetimde 4 iş yeri mühürlendi
        Motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp, havai fişek patlattı
        Motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp, havai fişek patlattı
        Kazada ölen Ceren'in annesi: Saçını, kirpiğini sakladığım kızımın hayatının...
        Kazada ölen Ceren'in annesi: Saçını, kirpiğini sakladığım kızımın hayatının...