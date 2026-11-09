Hatay'da köy evleri ve altyapıları değerlendirildi

Toplantıda ayrıca köy evlerine yönelik içme suyu, kanalizasyon, elektrik ve diğer altyapı hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar ile sahadaki mevcut durum değerlendirildi.

İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 6 Şubat depremleri ve devamındaki depremlerin ardından kırsal mahallelerde yapımı gerçekleştirilen köy evlerinin mevcut durumu ele alındı.

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