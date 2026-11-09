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        Çürüyen zeytin ağaçlarını ekonomiye kazandırıyor

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde marangoz Sefa Can Dede (34) çürümeye yüz tutan yaşlı zeytin ağaçlarını sahiplerinden satın alıp, dekoratif ürünlere dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Çürüyen zeytin ağaçlarını ekonomiye kazandırıyor

        HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde marangoz Sefa Can Dede (34) çürümeye yüz tutan yaşlı zeytin ağaçlarını sahiplerinden satın alıp, dekoratif ürünlere dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

        Reyhanlı’da oturan Sefa Can Dede, marangoz olan babasının yanında küçük yaşlardayken çıraklık yaparak meslek öğrendi. Son 3 yıldır mesleğini öteye taşıyarak dekoratif ürünlere yönelen Dede, bahçeleri gezerek ömrünü tamamlayan zeytin ağaçlarını sahiplerinden satın almaya başladı. Sefa Can Dede, evinin bodrum katında kurduğu atölyesinde çürüyen yaşlı ağaçları işleyip, mobilya ürünlerinin yanı sıra satranç tahtası, kalemlik, saat, figür gibi ürünlere dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

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        Özellikle zeytiniyle meşhur Altınözü ilçesindeki ağaçları topladığını söyleyen Dede, "Ömrünü tamamlayan 150-200 yıllık ağaçları epoksi ile işleyerek tekrar doğaya ve ekonomiye kazandırmak amacıyla bu işe kalkıştım. Bu zanaate önce hobi olarak başladım, daha sonra mesleğim haline geldi. Ürünlerim Türkiye'nin dört bir yanından ilgi görüyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de masaüstü set, kalemlik ve duvar saati gönderdim. ABD, Fransa, İngiltere'deki devlet büyüklerine de gönderdim. Türkiye'deki turistik bölgelerden de çok ilgi görüyor. Hatay zeytini bir dünya markası. Zeytin ağaçlarının ne kadar kıymetli olduğunu zanaatım ile belirgin hale getiriyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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