Kırıkhan'da çırçır fabrikasında yangın kontrol altına alındı

Yangın, can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapıldı ve gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Karadurmuşlu Mahallesi’ndeki çırçır fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

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