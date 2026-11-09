Erzin'de trafik kazası: 3 yaralı
Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Giriş: 09.11.2026 - 13:25 Güncelleme:
Hatay’ın Erzin ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
ErzinOsmaniye kara yolu Kısık mevkisinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazanın ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.
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