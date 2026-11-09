Hatay'da engelli ve yaşlı bireylere ücretsiz kuaför hizmeti veriliyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlı bireylere ücretsiz kuaför hizmeti veriyor.
Giriş: 09.11.2026 - 14:16 Güncelleme:
Hatay Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlı bireylere ücretsiz kuaför hizmeti veriyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Antakya Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde ücretsiz kuaför hizmeti sunulmaya başlandı.
Uygulamadan yararlanmak isteyen engelli ve 65 yaş üstü bireyler, 153'ü arayarak başvuruda bulunabilecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ