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        Reyhanlı'ya 6 buçuk kilometrelik yeni içme suyu hattı yapılıyor

        Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Reyhanlı ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:01 Güncelleme:
        Reyhanlı'ya 6 buçuk kilometrelik yeni içme suyu hattı yapılıyor

        Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Reyhanlı ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

        HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından CilvegözüReyhanlı İsale Hattı Projesi kapsamında eskiyen ve yetersiz kalan su hatları yenileniyor. Çalışmalarla ilçenin içme suyu iletim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

        Proje kapsamında 6 buçuk kilometre uzunluğunda ve 450 milimetre çapında polietilen boru döşeniyor. Yeni hatla birlikte su kayıp ve kaçaklarının azaltılması amaçlanıyor.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından sisteme entegre edilecek yeni su kaynağıyla Reyhanlı’nın doğu köylerine ve merkez mahallelerine saniyede 100 litre içme suyu ulaştırılması planlanıyor.

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        HBB, yatırımla ilçede yaşanan su yetersizliğinin giderilmesini ve vatandaşlara daha sağlıklı, kesintisiz içme suyu sağlanmasını hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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