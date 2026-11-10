Antakya'da yanan vinç kullanılmaz hale geldi
Hatay'ın Antakya ilçesinde alevlere teslim olarak vinçte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Giriş: 10.11.2026 - 09:05 Güncelleme:
Hatay’ın Antakya ilçesinde alevlere teslim olarak vinçte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kuzeytepe Mahallesi’nde bulunan vinçte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın, can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yanan vinç kullanılmaz hale geldi.
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