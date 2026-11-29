6 Şubat depremlerinde hasar gören tarihî caminin restorasyonunun tamamlanarak yeniden ibadete açılmasıyla Hatay’ın dinî ve kültürel mirasının korunması adına önemli bir adım atıldı.

Açılış programına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, İl Müftüsü Necati Şafak ve il protokolü katıldı.

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