Yakalanan şahıslardan 2’sinin 1020 yıl, 4’ünün 510 yıl, 5’inin 25 yıl ve 5’inin ise 2 yıl ve altı kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı bildirildi.

Hatay’da kasten öldürme, nitelikli yağma, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan 37 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden 16’sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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