İskenderun'da aracın motor kısmında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir aracın motor kısmında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Giriş: 29.11.2026 - 14:49 Güncelleme:
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir aracın motor kısmında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Çay Mahallesi’nde aracın motor kısmında mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen HBB itfaiye ekipleri, koordineli çalışma sonucunda kediyi bulunduğu yerden sağ salim çıkardı.
Kurtarılan kedi, sahibine teslim edildi.
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