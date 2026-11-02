Antakya'da ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.
Giriş: 02.11.2026 - 09:26 Güncelleme:
Hatay’ın Antakya ilçesinde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından Büyükdalyan Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda C.Ş. isimli şüphelinin üzerinde arama yapıldı.
Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet fişek ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi.
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