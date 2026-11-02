Antakya'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan H.G., Antakya’da gözaltına alındı.

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