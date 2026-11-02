Samandağ ney kamışı koruma merkezi ve ney müzesi projesi değerlendirildi

Vali Masatlı, Hatay’ın kültürel değerlerinin korunarak geleceğe taşınmasının önemine dikkat çekerek projenin, Samandağ’ın ney yapımındaki birikiminin yaşatılmasına ve üretim potansiyelinin geliştirilmesine katkı sunacağını ifade etti.

Görüşmede ayrıca üretim süreçlerinin geliştirilmesi, ney yapımına yönelik eğitimlerin yaygınlaştırılması ve geleneksel ustalığın gelecek nesillere aktarılması konuları değerlendirildi.

Toplantıda, Samandağ’da yetişen ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Samandağ Neyi’nin üretiminde kullanılan kamışların korunması ele alındı.

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