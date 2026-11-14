Antakya'da TOFAŞ yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Antakya ilçesinde TOFAŞ marka araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Giriş: 14.11.2026 - 01:07 Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde TOFAŞ marka araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Alaattin Mahallesi’nde meydana gelen araç yangınına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Yangın, çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınırken bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Yangında FİAT TOFAŞ marka araçta hasar oluştu.
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