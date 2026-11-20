Araç kiralama ofisine silahlı saldırı
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yüzleri maskeli 2 kişi, araç kiralama ofisine tabancayla ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmazken, motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yüzleri maskeli 2 kişi, araç kiralama ofisine tabancayla ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmazken, motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Orient Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişi, araç kiralama ofisine tabancayla ateş açıp, kaçtı. Bu sırada iş yerinde bulunan 3 kişi yara almazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede, iş yerinin camları ve önünde park halindeki otomobil ile cipe kurşunların isabet ettiği belirlendi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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