Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan yangında, depo ve odunluk alan alevlere teslim oldu. Alevler içinde kalan depo ve odunluk alanı zarar gördü.

Yangın, Antakya ilçesi Bozhöyük Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan depoda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Depoda başlayan yangın, odunluk alana sıçradı. Kısa sürede yangının büyümesiyle depo ve odunluk alanı alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı depo ve odunluk alan zarar gördü.