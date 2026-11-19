Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakarak zamanının büyük bölümünü evde bilgisayar ve telefonla geçirmeye başlayan 25 yaşındaki Barış Özbay, sosyal medyada "ev gençlerinin lideri " olarak ilan edildi. Özbay'ın bilgisi ve onayı dışında yapılan paylaşımlar ve hazırlanan görseller kısa sürede gündem olurken, genç kendisini hareketin lideri olarak değil, bu yaşam biçiminin simgesi olarak gördüğünü söyledi. Yaklaşık 3 ay hastanede tedavi gördükten sonra yeniden evine dönen Özbay, kendisini "ev genci" olarak tanımlamadığını belirterek, "Ben bu hareketin başkanı ya da lideri değilim, daha çok bu durumun simgesi haline geldim" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde evlerini ve yakınlarını kaybeden 52 yaşındaki Semra Özbay ile 25 yaşındaki oğlu Barış Özbay, Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde yaşam mücadelesini sürdürüyor. Depremin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakan Barış Özbay, zamanının büyük bölümünü bilgisayar ve cep telefonuyla geçirmeye başladı. Yaşam hikayesiyle daha önce de gündeme gelen genç, yaklaşık 3 ay süren hastane tedavisinin ardından yeniden evine döndü. Taburcu olduktan sonra kendisine verilen ilaçları kullanmayı kabul etmeyen Özbay, gününü telefon ve bilgisayar başında geçirmeyi sürdürdü. Yapılan haberlerle büyük bir kitle tarafından tanınan Özbay, yaşadıklarının ardından sosyal medyada "ev genci" başlığı altında yapılan paylaşımlarda ve hazırlanan görsellerde hareketin lideri olarak gösterildi. Kendisinin haberi olmadan yapılan bu paylaşımlarla gündeme gelen Özbay, kendisin ev genç hareketin başkanı olarak görmediğini ve kendisini daha çok bu durumun simgesi haline geldi. Ev genci olması veya olmamasının umurunda olmadığını ifade eden Özbay, hayat şartları daha iyi olduğu zamanda ev gençlerinin dışarıya çıkacağını ancak kendisinin dışarıya çıkmayacağını belirterek, gençlerin bir şekilde seslerini duyurması ve sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

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"Kendimi ev genç hareketin başkanı ya da lideri olarak görmüyorum, ben daha çok bu durumun simgesi haline geldim"

Ev gençlerinin lideri olarak gösterildiği paylaşımları gördüğünü ancak kendisinin ev genci olmadığını ifade eden Barış Özbay, "Uyandığımda vakit geçirmek için bilgisayar oynuyorum, telefonuma bakıyorum. Arkadaşlarım geliyor, birlikte sohbet ediyoruz. Uykum ne zaman gelirse genellikle gece 01.00'den sonra yatıyorum. Ev genciyle ilgili paylaşımlarımı görüyorum ancak kendimi ev genci olarak görmüyorum. Bence ev genci olmak biraz daha politik bir duruş, bir protesto gibi. Onların evde kalma nedenleriyle benimki tam olarak aynı değil. Ekonomi ve hayat şartları düzelse, insanlar daha anlayışlı olsa belki onlar dışarı çıkar. Ben ise şu saatten sonra şartlar düzelse bile evden çıkacağımı düşünmüyorum. İlk başta ben de böyle düşünüyordum ancak zamanla bu durum değişti. Onlar da uzun süre evde kalırsa benim gibi olabilirler. Yine de sürekli evde kalmaları mümkün değil, bir şekilde bu durumun çözülmesi gerekiyor. Kendimle ilgili paylaşımlara bakmak zevkli ve zaman geçirmek oluyor. Kendimle ilgili paylaşımları ve yorumları okuyorum. İnsanların benim hakkımda konuşması, hayatımı merak etmesi hoşuma gidiyor. İyi ya da kötü yorum yapılması benim için çok önemli değil. Sonuçta kim ilgi görmek istemez. İnternette kendimi görünce hoşuma gidiyor. Ancak kendimi ev genç hareketin başkanı ya da lideri olarak görmüyorum. Ben daha çok bu durumun simgesi haline geldim. Benden başka bu şekilde yaşayan insanlar da vardı. Haberlere çıkmamla birlikte daha fazla tanındım. Bir anlamda şans eseri bu sürecin simgelerinden biri oldum" dedi.

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"İşverenler genellikle bizden daha yaşlı olduğu için anlaşmak zorlaşabiliyor"

Yaşlıların günümüzde gençleri anlamadığını söyleyen Özbay, "Türkiye'de ev genci sayısının artmasının nedenlerine ilişkin tam bir fikrim yok ancak bunun temelinde ekonomi olduğunu düşünüyorum. İnsanlar artık fazla sosyalleşmiyor. Bir de gençlerle yaşlılar arasında anlaşmazlıklar var. Yaşlılar bizi anlamıyor, gençlerle yaşlılar pek uyuşamıyor. İş ortamlarında da benzer sorunlar yaşanıyor. İşverenler genellikle bizden daha yaşlı olduğu için anlaşmak zorlaşabiliyor. Ev gençlerine işsiz deniliyor ama iş de olsa maaş olsun değmiyor. Bazen bulunan işin maaşı ya da çalışma ortamı da yapılan işe değmiyor. Bu nedenle bazı gençler evde kalmayı tercih ediyor. Gençlerin iş hayatında daha fazla yer alması ve yönetimde söz sahibi olması belki bazı şeyleri değiştirebilir. Benim bu konuda tavsiye verecek son kişi olduğumu düşünüyorum. Ev genci olmak ya da olmamak çok da umurumda değil. Bu durumun uzun süre böyle devam edebileceğini sanmıyorum. Gençlerin bir şekilde seslerini duyurması ve sorunlarına çözüm bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.