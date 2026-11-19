İskenderun Belediyesi, bahçelerden satın alınan 67 ton mandalinayı ilçedeki 7 bin haneye ücretsiz ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yerel üreticilere destek olmak amacıyla çiftçilerden 67 ton mandalina alındı.

Mandalinalar, ilçede yaşayan 7 bin haneye ücretsiz dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, çiftçileri desteklemeye çalıştıklarını belirtti.

Üreticilerin emeğini önemsediklerini ifade eden Dönmez, "Bir yandan üreticimize ekonomik destek, diğer yandan da özellikle çocuklarımızın kış ayları öncesinde vitamin deposu meyvelerle buluşmasını sağlıyoruz." diye konuştu.