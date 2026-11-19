Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Habib-i Neccar Kavşağı alt geçidi, su birikintileri nedeniyle trafiğe kapandı.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
Araçların kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Sağanaktan etkilenen bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması sürüyor.
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