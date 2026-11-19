Defne'de dere yatağına düşen otomobilde mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
Hatay'ın Defne ilçesinde dere yatağına düşen otomobilde mahsur kalan vatandaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Giriş: 19.11.2026 - 10:08 Güncelleme:
Hatay’ın Defne ilçesinde dere yatağına düşen otomobilde mahsur kalan vatandaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Harbiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, dere yatağına düşen otomobilin içerisinde mahsur kalan vatandaş için ekipler harekete geçti.
Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle araçtan güvenli şekilde çıkarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi.
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