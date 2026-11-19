İskenderun'da 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan U.Ö. yakalandı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan U.Ö. yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ö., İskenderun’da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen U.Ö., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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