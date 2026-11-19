İskenderun'da 11 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması suçundan 11 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan İ.K. yakalandı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması suçundan 11 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan İ.K. yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K., İskenderun’da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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