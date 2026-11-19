Hatay’ın Samandağ ilçesinde müşteri gibi girdiği kuyumcuda denemek için parmağına taktığı 22 ayar, 5 gram ağırlığındaki 32 bin TL değerindeki alyansı cebine koyarak çalan kadının o anları kameraya yansıdı.

Olay, Samandağ ilçesinde bulunan kuyumcu iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya müşteri gibi gelen C.C. isimli kadın, alyans yüzüklere bakmaya başladı. Beğendiği yüzüğü denemek için parmağına takan kadın, bir süre sonra el çabukluğuyla yüzüğü cebine koydu. Bir müddet daha iş yerinde oyalanan kadın, ardından kuyumcudan ayrıldı. Müşteri kılığından gelerek alyansı el çabukluğuyla çalan kadın şahsın o anları anbean kameraya yansıdı. Kamera kayıtlarını inceleyen kuyumcu esnafı, 22 ayar ve 5 gram ağırlığındaki, 32 bin TL değerindeki alyansın çalındığını fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheli kadının C.C. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda C.C., çaldığı alyansla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.