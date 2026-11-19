Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde yol kenarındaki arazide çuvaldaki cesedi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Erkek cesedi, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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