Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'da aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 26.11.2026 - 11:44 Güncelleme:
Hatay’da aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi İbrahim Sıtkı Kara Bulvarı’nda yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, l aydınlatma direğine çarptı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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