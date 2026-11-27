KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da bulunan 133 vakıf eserinin çeşitli derecelerde hasar aldığını, bu eserlerin 91'inin restorasyonunun tamamlanarak hizmete açıldığını, kalan eserlerin ise 2027 yılının mayıs ayına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki restorasyonu tamamlanan Beyazıd-ı Bistami Türbesi'ndeki gerçekleştirilen toplu açılış törenine katıldı. 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve restorasyonu tamamlanan 20 vakıf eserinin toplu açılışını yapan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ülkenin dört bir yanında bulunan vakıf eserlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmanın kendilerinin öncelikli sorumluluğu olduğunu belirtti. Ersoy şöyle konuştu:

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"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hatay benim şahsi meselemdir' sözleriyle sahip çıktığı Hatay'ımızda yürüttüğümüz çalışmalar, bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Deprem sonrasında Hatay'da bulunan 133 vakıf eserimiz çeşitli derecelerde hasar aldı. Depremden bu yana eserlerimizin 91'inin restorasyonunu tamamlayarak hizmete açtık. Kalan 42 eserimizin bir bölümünü bu yıl sonuna kadar, geri kalanını ise 2027 yılının mayıs ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Hatay'ı yeniden ayağa kaldırırken bu şehrin tarihi ve kültürel mirasını da koruyacağımızı söyledik. Çünkü bir mahallenin hafızası, insanların yıllarca ibadet ettiği camide, kilisede, ziyaret ettiği türbede, alışveriş yaptığı çarşıda yaşar. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğümüz eliyle yürüttüğümüz çalışmalara bu anlayışla başladık. Bugün burada yalnızca tarihî yapıların restorasyonunun tamamlanmasına değil, asırlardır yaşatılan manevi bir mirasın ihya edilmesine de şahitlik ediyoruz.

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Törenimize ev sahipliği yapan Beyazıd-ı Bistami Türbesi, Darb-ı Sak Kalesi üzerinde yer alıyor. İslam tasavvufunun öncü isimlerinden Beyazıd-ı Bistami'ye atfedilen bu ziyaretgâh, türbesi, mescidi ve medresesiyle Kırıkhan'ın manevi hayatında özel bir yere sahip. Bu ziyaretgâhın Kırıkhan ile Reyhanlı'yı birbirine bağlayan bir hikayesi de var. Bir dönem Darb-ı Sak Kalesi'nde konaklayan Mustafa Şevki Paşa, buradaki mescit ve ziyaretgahın yapımında rol almış. Kendisinin ve ailesinden bazı kişilerin kabirleri de burada bulunuyor. 6 Şubat depremlerinde türbe ve mescit bölümleri hasar gördü, medrese birimleri ise tamamen yıkıldı. Bildiğiniz gibi, depremin hemen ardından ilk işimiz tarihi ve kültürel mekânlarımızı koruma altına almak, nakli gereken eserlerimizi güvenli yerlere taşımak oldu. Ardından bu yapıları aslına uygun biçimde ihya etmek için çalışmalara başladık. Beyazıd-ı Bistami Türbesi'nde de önce ayakta kalan hasarlı bölümleri destekleyerek güvenceye aldık. Yıkılan duvarları tamamlarken yapının özgün taş dokusuna ve geleneksel duvar örgüsüne bağlı kaldık. Türbe ve mescidin hasar gören bölümlerini onarıp güçlendirdik. Medrese birimlerini de yapıda kalan izlerden ve onaylı projeleri referans alarak yeniden inşa ettik."

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Beyazıd-ı Bistami Türbesi'nin yanı sıra Antakya'daki Şeyh Abdurrahman Türbesi ile Şeyh İsa ve Şeyh Ali Bağdadi Türbesi'ni de yeniden ziyarete açtıklarını kaydeden Bakan Ersoy şöyle devam etti:

"Toplu açılışımız kapsamında 6 camimizi yeniden ibadete açıyoruz. Bir camimizin de depremde yıkılan minaresini tekrar ayağa kaldırdık. İbadete açtığımız camilerden biri Reyhanlı'daki Mustafa Şevki Paşa Camii. Depremde yıkılan minaresini, külliyenin özgün mimarisine uygun biçimde kesme taştan yaptık. Caminin ve medresenin çatılarını yeniledik, hasar gören duvarlarını güçlendirdik. Erzin'de de Mustafalı Camii'nin depremde yıkılan minaresini yeniden inşa ettik. Onarım sırasında caminin özgün taş mihrabını ortaya çıkarıp koruma altına aldık. Bugün Erzinli hemşerilerimiz camilerine kavuşuyor. Antakya'da ise Emirler, Mahremiye, Semerciler ve Şeyh Ali camilerinde yürüttüğümüz restorasyon çalışmalarını tamamladık. Depremde tamamen yıkılan Semerciler Camii'ni yeniden inşa ederken mevcut sütunları ve sütun başlıklarını özenle temizleyip özgün yerlerine yerleştirdik. Mahremiye Camii'nde mihrap ve minbere ait taşları ayırıp onardık ve yapıya kazandırdık. Şeyh Ali Camii'nin minaresini inşa ederken kullanılabilecek durumdaki eski taşları kültür molozu vasfı ile yeniden değerlendirdik. Külliyenin medresesini de güçlendirdik. İskenderun'da Kaptan Mehmet Paşa Camii'nin minaresini yeniden ayağa kaldırdık. Depremden sonra minarenin yalnızca kaidesi ayakta kalmıştı. Önce zemini güçlendirdik, ardından minarenin inşasını tamamladık. Yıkılma sırasında caminin zarar gören saçak bölümünü de onardık. Camilerimizin yanı sıra Antakya'da beş mahalle mescidimizi de ibadete açıyoruz. Ali Çavuş, Debruz, Kerhan, diğer adıyla Yemeniciler, Uçtum ve Züveroğlu mescitleri bugün yeniden kapılarını açıyor. Bu mescitlerimizin her birinin restorasyonunu tarihi ve mimari özelliklerini koruyarak tamamladık. Mahallelerimizin manevi hayatında önemli bir yere sahip olan bu eserlerimizi hemşerilerimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

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'RUM KATOLİK KİLİSESİ DE RESTORE EDİLDİ'

Hatay'ın çok kültürlü yapısının ve birlikte yaşama geleneğinin önemli unsurlarından biri olan İskenderun Rum Katolik Kilisesi'ndeki çalışmaları da tamamladıklarını anlatan Bakan Ersoy ŞÖYLE KONUŞTU:

"6 Şubat depremlerinde hasar gören kilisede, Haziran 2023'te restorasyon çalışmalarını başlattık. Yapının mevcut durumunu ayrıntılı şekilde belgeledik, bilim heyetinin gözetiminde hazırlanan ve koruma kurulunca onaylanan projeler doğrultusunda çalışmalarımızı yürüttük. Hasar gören taş ve tuğla duvarları özgün malzemelerine uygun biçimde onardık, yapının taşıyıcı sistemini güçlendirdik. Kilisenin ve müştemilatının ahşap kapı ve pencerelerini onardık, çatılarını geleneksel alaturka kiremitlerle yeniledik. Su yalıtımından elektrik ve mekanik tesisatına kadar ihtiyaç duyulan bütün çalışmaları tamamladık. Kilisenin yanı sıra müştemilatını ve vakfa ait dükkânları da restore ettik. Tamamladığımız bu çalışmalar sayesinde tarihi kiliseyi hem mimari kimliğini koruyarak hem de yapısal güvenliğini sağlayarak yeniden ayağa kaldırdık. Hatay'ın asırlardır farklı inançlara ev sahipliği yapan, birlikte yaşama kültürünü nesilden nesile aktaran bir şehir olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu zenginliğin korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını da tarihimize ve kültürel mirasımıza karşı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Bugün yeniden ibadete açtığımız kilisenin İskenderun'daki Rum Katolik cemaatine hayırlı olmasını diliyorum."

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‘VAKIF ESERLERİMİZİ DE İHYA EDİYORUZ’

Hatay'da restorasyon çalışmalarının ibadethaneler ve ziyaretgâhlarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, şöyle devam etti::

"Şehrimizin ticari ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olan vakıf eserlerimizi de ihya ediyoruz. Antakya'da tamamladığımız çalışmalar arasında Semerciler Camii ve Yeni Cami çevresindeki dükkanlar da var. Yeni Cami'nin 1754 tarihli vakfiyesinde, Uzunçarşı'da vakfa gelir sağlayan dükkanlar arasında leblebici ve berber dükkanları da geçiyor. Bu kayıt, vakıf kültürünün Antakya'nın çarşı hayatında yüzyıllardır nasıl bir yer tuttuğunu gösteriyor. Yeni Cami çevresinde 13 dükkanı aslına uygun biçimde yeniden yaptık. Depremde büyük bölümü yıkılan Semerciler Camii çevresindeki dükkanları da tekrar ayağa kaldırdık. Esnafın kepenk açabilmesi, Antakyalıların alışveriş için o sokaklara dönebilmesi, şehrin gündelik hayatının toparlanması açısından çok kıymetli. Antakya'nın Kurtuluş Caddesi'nde bulunan, mülkiyeti Eti Türk Alevi Taifesi Vakfına ait, 19'uncu yüzyılın başlarından günümüze ulaşan bir başka vakıf eserimizde de restorasyon çalışmalarımızı tamamladık. Döneminin sivil mimari örneklerinden biri olan bu tarihi yapının temelini güçlendirdik, hasar gören duvarlarını ve ahşap unsurlarını aslına uygun biçimde yeniledik. Daha önce konut ve dükkan olarak kullanılan bu yapıyı Antakya'nın sosyal hayatına kazandırıyoruz. Samandağ'da Vakıflı Köyü Konuk Evi'ni tekrar kullanıma kazandırıyoruz. Depremde ağır hasar gören yapıyı yeniden inşa ederken kullanılabilecek durumdaki kapıları, pencereleri, ahşap kirişleri ve demir korkulukları onardık. Bu parçaları özgün yerlerine yerleştirerek konuk evinin mimari ayrıntılarını koruduk. Böylece bugün 7 cami, 5 mescit, 3 türbe, 1 kilise, 2 ayrı dükkan grubu, 1 konuk evi ve 1 sivil mimari örneği olmak üzere 20 vakıf eserimizde tamamladığımız çalışmaları sizlerle buluşturduk. 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'daki vakıf eserlerimizin ihyası için bugüne kadar 4 milyar 308 milyon TL harcadık. Devam eden restorasyon çalışmalarımızın da tamamlanmasıyla birlikte Hatay genelindeki toplam yatırım tutarımız yaklaşık 9 milyar 420 milyon TL'ye ulaşacak. Hatay'da ve deprem bölgesinin diğer illerinde hasar gören vakıf eserlerimizi, her birinin tarihine ve mimarisine uygun biçimde onarmaya ve hizmete kazandırmaya devam edeceğiz. Bugün tamamladığımız çalışmaların karşılığını, bu yapılar günlük hayatla bütünleştikçe göreceğiz. Camilerimizde, mescitlerimizde ve kilisemizde ibadetler yapılacak, türbelerimiz ziyaretçilerini ağırlayacak, çarşılarımızda esnafımız kepenklerini açacak. Tarihî yapılarımız, Hatay'ın gündelik hayatındaki yerini yeniden alacak. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen, deprem bölgesindeki tarihi ve kültürel mirasımızın ihyasına büyük önem veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Hasar tespitinden projelendirmeye, özgün taşların tek tek ayrılmasından yeniden yerlerine konulmasına kadar bu çalışmalarda emek veren Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bütün çalışanlarına, bilim kurullarımıza, mimarlarımıza, mühendislerimize, uzmanlarımıza, ustalarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bugünkü açılışlarımızın Kırıkhan'a, Reyhanlı'ya, Erzin'e, Antakya'ya, Samandağ'a, İskenderun'a ve bütün Hatayımıza hayırlı olmasını diliyorum."