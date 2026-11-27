Olay, 26 Kasım'da saat 18.30 sıralarında Samandağ ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Caddede bekleyen Y.K., içinde 20 bin lira, 1000 dolar ile çeşitli eşyalarının bulunduğu çantayı park halindeki otomobilin üzerine bıraktı. Bu sırada caddede yürüyen Z.İ., çantayı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Y.K.'nin ihbarıyla harekete geçen polis, şüpheliyi çaldığı çantayla birlikte yakaladı. Çantadaki paranın bir kısmı ele geçirilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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