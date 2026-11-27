Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, içerisinde 7 bin 650 lira, 1500 dolar ve cep telefonu bulunan çantayı sahibine teslim etti.

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