Hatay'da sosyal medya hesabından provokatif paylaşımlar yapan zanlı yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 27.11.2026 - 11:55 Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformundaki hesabından hakaret içerikli provokatif paylaşımlar yapan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen M.U.Y, Reyhanlı ilçesindeki evinde yakalandı.
İki farklı suçtan kaydı bulunan şüphelinin, işlemleri sürüyor.
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