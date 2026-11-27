Erzin Kaymakamı Akpınar, köy evlerinde incelemelerde bulundu
Hatay'ın Erzin ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Akpınar, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan köy evlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Giriş: 27.11.2026 - 09:19 Güncelleme:
Hatay’ın Erzin ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Akpınar, Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan köy evlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Depremin izlerinin silindiği Erzin'de çalışmalarda sona gelindi. Kaymakam Akpınar, ziyaret kapsamında köy evlerinin mevcut durumunu yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Akpınar, sahadaki durumu değerlendirdi.
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