İskenderun'da iki duvar arasında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki duvar arasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Giriş: 27.11.2026 - 09:18 Güncelleme:
Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki duvar arasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Piri Reis Mahallesi’nde iki duvar arasında sıkışan kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen HBB itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı.
Kurtarılan kedi, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.
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